Vídeos do dia. Fã invade trio de Claudia Leitte e ladrão se da mal pra Rota

Zanzar se posiciona em um mercado (DOOH) que movimenta cerca de US$ 7 bilhões só nos Estados Unidos e Europa, ao unir anúncios, interatividade e tecnologia.

O investimento e a forma de realizar propagandas e anúncios evolui de maneira acelerada, e uma das justificativas é a quantidade de dinheiro que esse mercado movimenta. Segundo levantamento realizado pela Statista, em 2022, o investimento em DOOH (Digital Out of Home, em tradução livre “fora de casa”), ou seja, propagandas digitais “externas”, deve atingir na Europa este ano cerca de US$ 3,09 bilhões, enquanto nos Estados Unidos, a projeção é de US$ 3,62 bilhões.

Mesmo que ainda seja difícil ter uma projeção para o Brasil, a verdade é que esse aquecimento é mundial, com cada vez mais empresas buscam maneiras inteligentes e eficazes de oferecer seus produtos e ganhar mais clientes. Para entender essa evolução, é preciso conhecer o conceito de OOH e o seu crescimento nos últimos anos. A sigla significa “Fora de Casa” (Out of Home) e se refere a todo tipo de mídia externa veiculada em ambiente urbano, como outdoors, paines digitais, LEDs, empenas, monitores e totens. No Brasil a mídia OOH está entre os que mais cresceram junto com a internet. A segunda, que no ano passado faturou R$ 3,6 bilhões, passou para R$ 4,4 bilhões no período de 2022. Já o OOH, um dos setores mais afetados pela pandemia, passou de R$ 992 milhões para R$ 1,4 bilhões, segundo dados do Cenp-Meios.

Com o DOOH, esse tipo de anúncio acrescentou o fator “Digital”, ou seja, a ideia é gerar mais dinâmica entre o anúncio e o potencial cliente. “Antigamente, víamos grandes outdoors espalhados e aquilo chamava nossa atenção. Mas o mundo evoluiu e hoje focamos muito mais no digital, com as empresas investindo rios de dinheiro para encontrarem a melhor maneira de captar seus clientes”, explica Herbert Viana, CEO e cofundador da Adtech Zanzar, startup que explora o mercado de DOOH e tem acompanhado de perto essa evolução.

Na verdade, a Zanzar surgiu para trazer mais uma “letra” para essa sigla: o “i” traz em seu conceito a ideia de “interatividade”, formando o iDOOH. Explica Viana que, depois de passar vários anos como executivo de uma grande empresa do setor de mobilidade, resolveu apostar em uma nova forma de unir anúncios com interatividade fundando a Adtech.

Aproveitando outro boom, o dos carros por aplicativo, a Zanzar traz telas interativas com conteúdo de qualidade segmentado pelos canais Serviços, Entretenimento, Aventura, Gastronomia e Infantil. Com maior tempo de exposição das DOOH, o impacto é muito maior e há baixa dispersão.

Para os anunciantes, existem várias possibilidades através dos formatos Vídeo, iBanner, Banner, e Branded Content. Isso tudo através de uma mídia digital de alta qualidade com possibilidade de interatividade (código promocional, QR Code, HTML customizado), geolocalização e programação por dia e horário e conteúdo em alta resolução (HD), com áudio e possibilidade de alteração on-line em tempo real.

“O passageiro entra no carro e, normalmente, já acessa o celular. Ao ver uma tela interativa, a chance dele querer interagir é muito grande, pois o nosso conteúdo é desenvolvido para atrair essa atenção e levá-lo a reparar no nosso anunciante”, explica o CEO da Zanzar. Isso acontece por gamificação, por vídeos virais ou mesmo informações importantes. Por exemplo, se a pessoa está perto de um aeroporto, é possível acessar o canal de serviços na opção voos, conectado on-line com o sistema da Infraero e ver o status de partidas e chegadas daquele aeroporto”.

Iniciando sua trajetória em 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, a startup saiu de 50 carros com as telas para mais de 6 mil telas em 2022, tendo São Paulo como grande vitrine e mercado.

Para se ter ideia, são mais de 5.500 carros na capital paulista, que geram mais de 2.700.000 corridas ao mês, atingindo diretamente cerca de 6 milhões de audiência, impactando mais de 70 milhões de pessoas ao ano. Em Belo Horizonte, são cerca de 600 carros, 300 mil corridas, e 5 milhões de pessoas impactadas.

A empresa tem uma série de cases com clientes grandes que veem essa oportunidade de ouro em anunciar os seus negócios. “A forma como esse mercado pode ser escalado é gigantesca, e nós, da Zanzar, estamos sempre buscando posições estratégicas para ser uma das líderes desse ramo”, celebra Herbert Viana.