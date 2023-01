São Paulo, 2023 – Movimento que vem ganhando cada vez mais força no país, o Veganuary é um desafio global realizado durante o mês de janeiro, que promove a adoção do veganismo como estilo de vida. Elaborado pela organização de mesmo nome, sem fins lucrativos, o movimento tem como objetivo conscientizar e promover ações positivas, desde questões sobre a vida animal, até o consumo consciente com sustentabilidade e saúde. A N.OVO, foodtech plant based, que oferece uma alimentação 100% a base de plantas, ressalta a importância e o impacto desse tipo de iniciativa para transformar a vida das pessoas e do planeta.