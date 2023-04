Vídeos do dia 11. Bebê ladrão e gospel candomblé

Bebê ladrão. Veja essa. Bebê invade comércio e rouba doce. Dá pra acreditar?

R$ 300 mil em plásticas, influencer Jéssica Juliane encara sua 16ª cirurgia

A modelo e influencer Jéssica Juliane, 29 anos, viralizou ao assumir que já gastou mais de R$ 300 mil em cirurgias plásticas e mostrar seu antes e depois. O resultado é surpreendente. De lipo de alta definição à harmonização facial, ela não mede esforços para ter o corpo que deseja. Hoje ela fez uma nova lipoaspiração, sua 16ª cirurgia, desta vez com um ajuste no silicone nos seios. O procedimento é avaliado em R$ 80 mil.

“Me tornei uma expert em plásticas (risos), tanto que famosas me pedem conselhos nas redes sociais. Algumas já me mandaram fotos perguntando se deveriam fazer lipo ou colocar silicone no bumbum, por exemplo. Dou uma opinião como mulher, mas claro que precisa procurar um profissional. Sempre digo: faça por você, para se sentir bem e poderosa. Nunca para se encaixar num padrão ou nessas modinhas de cirurgias”.

Jéssica conta, inclusive, que encarou sua 16ª cirurgia por vontade própria e que não sofre pressões por ser modelo. Ela também descarta a obsessão por cirurgias e garante que apesar de todo o investimento, não se considera viciada em procedimentos estéticos. A família dela apoia tudo, incluindo seu marido, que acompanha e ajuda sempre nos períodos de recuperação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀ ⠀ Jéssica Juliane (@jessicajuliane_)



“Faço com consciência, não me arrisco e nem faço pelos outros. Sou toda artificial, mas não parece. Não faço nada exagerado ou para chamar a atenção. Já troquei o silicone dos seios e do bumbum algumas vezes, fiz rinoplastia, cirurgia na orelha, renuvion – que trata flacidez com gás hélio – e uma intervenção no abdômen. No rosto mexi na mandíbula, fiz preenchimento labial, harmonização e aplicação de botox. Quase perdi as contas”, brinca.

Na web, a influencer fala de beleza, estética e moda. E promete mostrar todas as etapas da sua cirurgia. “É uma forma de tirar dúvidas das mulheres sobre as cirurgias, de incentivar a busca pela autoestima e alertar sobre riscos também. Quero dividir cada momento da cirurgia e da recuperação, mostrando os perrengues também”, completa rindo.

Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação

Instagram: https://www.instagram.com/jessicajuliane_/