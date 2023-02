Vídeos do dia. Vinho do MST, macarrão em taça e tubarão na praia

Segunda edição do curso especial traz oportunidade única de conhecimento, networking e diversão

No dia 6 de abril, o navio Costa Firenze vai sair de Santos, em São Paulo, e terá uma incrível passagem pelo alto mar até o Rio de Janeiro. Como se um passeio de navio já não fosse por si só uma experiência espetacular, o professor especialista em biomecânica André Albuquerque vai promover o “Cruzeiro do Personal Trainer”, segunda edição de um curso especial que tem como objetivo capacitar personal trainers.

Os participantes vão receber um certificado oficial de 10 horas e ter a experiência de um curso 100% presencial em alto mar. Durante quatro dias (06 a 09 de abril), André Albuquerque vai receber convidados especialistas em diversas áreas, que abordarão temáticas com foco em como melhorar a performance durante o exercício físico. As aulas serão ministradas na academia do navio.

André Albuquerque destaca que ainda há outros benefícios no curso. “Quem conseguir viver essa experiência não vai só melhorar o seu currículo profissional, também vai ter a oportunidade de expandir o networking de forma sólida”, explica o professor. Além disso, também estão programadas horas de diversão e relaxamento com o melhor que um cruzeiro pode oferecer, como piscinas, festas e outras atividades.