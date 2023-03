Vídeos do dia. PMs fazem dancinha e rinoceronte ataca turista

Policiais humilham presos e fazem dancinha viral das redes sociais

Rinocerontes atacam turistas na Índia. Veja a correria após os animais ficarem furiosos

Brasil tem 538 novos ‘superinteligentes’

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial no País da Mensa Internacional, principal organização de alto Quociente de Inteligência (QI) do mundo, identificou, ao longo de 2022, 538 brasileiros com QI muito acima da média, os chamados superinteligentes.

