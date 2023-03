Vídeos do dia. Advogada denuncia restaurante e estudantes detidas

A advogada maranhense Ana Beatriz Isaías usou seu perfil no TikTok para denunciar um restaurante da cadeia Outback de sua cidade, São Luís. De acordo com seu relato, os funcionários da empresa são obrigados a ajoelharem-se para atender os clientes. Questionada, a garçonete disse ser uma das normas da empresa, pois no treinamento eles são orientados a ficar “no mesmo patamar do cliente”.

Adolescentes que foram detidas por 48 horas no Irã após dançarem música nova da Selena Gomez sem vestir véu para cobrir o rosto

