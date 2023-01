Cobra vomita gato que cospe rato e mais

O YouTube vai dar um passo adiante nas soluções de inovação focadas no usuário, levando mais acessibilidade e inclusão para o Paulistão 2023. Além da narração tradicional, a plataforma disponibilizará audiodescrição em 6 jogos do campeonato, proporcionando uma experiência mais inclusiva para que os torcedores com deficiência visual acompanhem as partidas. No momento, o YouTube já oferece legendas ocultas para usuários com deficiência auditiva. O recurso será utilizado pela primeira vez no clássico entre São Paulo e Corinthians, no próximo dia 29 de janeiro.

O recurso proporciona transmissão esportiva mais inclusiva, beneficiando diretamente as pessoas com deficiência visual e possibilitando uma experiência imersiva através da funcionalidade Multi Áudio do YouTube. Para isso, o YouTube se uniu à Sondery, uma consultoria especializada em acessibilidade criativa, contando com uma equipe de consultores com e sem deficiência para planejamento e co criação da experiência. Para o Paulistão, a equipe de transmissão será formada por narradores, audiodescritores e consultores com deficiência visual.

Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, somente em São Paulo, existem hoje 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que equivale a 7,29% de toda a população do Estado.

O Campeonato Paulista de Futebol, popularmente conhecido como Paulistão, é a liga de futebol mais antiga do país, com mais de 120 anos de existência e realização ininterrupta desde então, sendo incorporado à cultura da cidade e à vida de milhões de torcedores. Neste ano, pela segunda vez consecutiva, o YouTube transmite o campeonato, que vem batendo recordes de audiência e redefinindo o consumo de conteúdo esportivo no país.

