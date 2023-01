Americana iniciou o ano de 2023 com uma forte chuva na tarde desta segunda-feira. Bairros da cidade chegaram a ter chuva com granizo e ventos fortes.

Leitores do NM enviaram vídeos da Avenida Brasil, que chegou a ter pontos de alagamento. Segundo uma leitora que enviou um vídeo de um dos prédios comerciais da via, houve “pontos de alagamento dos dois lados e o rio estava prestes a transbordar”.

Há muitos anos a Avenida Brasil não apresenta alagamentos.

No vídeo abaixo, é possível ver mais um ponto de alagamento na via, no cruzamento com a Rua São Salvador.