Vídeos dia. Bolsonaro com joias e Xuxa detonando

Vídeo 1 Bolsonaro participa de inauguração de hamburgueria em Orlando. Deve voltar ao Brasil. Vai ter que explicar escândalo das joias #bolsonaro #brasil #jóias #corrupção

Xuxa volta a detonar Bolsonaro e diz que jamais votaria nele #xuxa #Brasil #bolsonaro #fazol #Lula

Atriz Mell Mello ostenta corpão nas redes



PODEROSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer um babando, a amapaense Mell Mello, atriz pornô e influenciadora, encanta nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Natural de Macapá/AP, trabalha como digital influencer e atriz de filmes pornô, além de estudar faculdade de Psicologia. Mell adora treinar para manter o corpo em forma e possui como características marcantes ser muito decisiva, ter um gênio forte e sempre está em busca de alcançar seus sonhos.

Ela também é conhecida como Sereia Moana, que é o seu nome na plataforma de filmes adultos e ela planeja realizar novos projetos com vídeos para o Youtube e também para o Xvideos, onde pretende atuar como criadora de conteúdo exclusivo, que é a grande onda do momento na internet. Além disso, ela também irá participar de concursos de beleza neste ano como o Mais Belo Bumbum do Brasil e o Musa da Bola, onde irá representar o Palmeiras, seu time do coração.

Dona de um corpo de tirar o fôlego, bumbum grande, seios fartos, cabelos sedosos, lábios carnudos e olhar sexy, a morena é uma deusa elegante e torna-se impossível não ficar completamente encantado com tamanha beleza dessa beldade que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpão através de ensaios sensuais, cliques de biquíni e selfies provocantes em lugares paradisíacos deixando todos boquiabertos.

Amante das viagens e conhecer novos lugares e culturas, a beldade recebe uma chuva de elogios dos seus seguidores todos os dias, que ficam completamente maravilhados com essa sexy influencer. Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Gata exuberante”, concluiu um terceiro.

Para acompanhar mais sobre essa gata de tirar o fôlego, basta seguir ela no seu Instagram @mell_melloofc e @sereia_moanaofc.

