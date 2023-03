Vídeos do dia 9. Academia dos pelados e bolsonarista irritado

Vídeos do dia. Academia dos pelados e bolsonarista irritado

Bolsonarista reclama que Base do Exército no interior está pintada de vermelho #Golpe64 #ditadura

Amante de praia e Musa do Flamengo,Vicky Surfistinha

PODEROSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas impressionantes, a modelo paulista Vicky Surfistinha, que adora ostenta toda a sua beleza, simpatia e sensualidade pelas praias de São Paulo.

A beldade, que já foi capa da Revista Sexy, ostenta os títulos de Musa do Verão 2020 e Musa do Flamengo, é apaixonada por praia, pois quando sempre tem uma folguinha na sua agenda bem cheia de trabalhos, ela sempre dá um pulo no litoral, em especial no Guarujá ou em Maresias, que são suas praias prediletas.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Garota Dourada”, elogiou um seguidor. “Lindeza”, destacou outro. “Shape impecável”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre a Vicky Surfistinha, basta seguir ela no seu Instagram @vick_surfistinha_