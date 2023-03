Videomonitoramento da Gama ajuda DIG a solucionar furtos a comércios

Após um trabalho do setor de inteligência da Guarda Municipal de Americana, a Delegacia de Investigações Gerais-DIG deflagrou a Operação “Kadett” na manhã desta quarta feira (22) nas cidades de Americana e Sumaré.

Agentes do setor de inteligência da Gama conseguiram identificar o veículo modelo Kadett utilizado nas ações dos criminosos em um comércio de roupas e calçados e a uma empresa prestadora de serviço público no município.

Três pessoas foram presas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sendo dois homens de 25 e 43 anos e uma mulher de 33 anos. As prisões ocorreram no Parque Rosa e Silva em Sumaré e no Parque Universitário em Americana.

Os Policiais Civis e Guardas Municipais recuperaram cerca de R$ 100 mil em mercadorias, entre elas, dezenas de pares de sapatos, ferramentas, catalisadores de veículos e materiais elétricos, a maioria reconhecida pelas vítimas. Durante a operação, os agentes também localizaram drogas, produtos para mistura de drogas, embalagens, balança de precisão e celulares

Os três foram conduzidos a sede da DIG, autuados em flagrante e conduzidos ao sistema prisional.

