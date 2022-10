*Fabricio Barros Marques

A cada dia as soluções de videomonitoramento se tornam mais e mais importantes no contexto de monitoramento urbano. Sistemas que antes tinham seu uso baseado somente nas imagens capturadas através das câmeras de monitoramento, utilizados de forma reativa, realizando buscas nas imagens somente após o acontecimento de sinistros na tentativa de obtenção de evidências, hoje passam a ser utilizados como poderosas ferramentas para segurança pública.

Tais sistemas passam a agir de forma preventiva, apoiando na mitigação da violência urbana, realizando o monitoramento e fiscalização de trânsito, ajudando na localização de pessoas desaparecidas, além de gerar diversos tipos de dados e estatísticas que podem apoiar aos gestores de segurança nas tomadas de decisões.

Este novo uso se deve principalmente por parte da evolução tecnológica a que constantemente estas soluções são submetidas. É cada vez mais comum a utilização de diversos tipos de tecnologias e equipamentos que possibilitam a utilização do videomonitoramento de forma mais ágil e assertiva, garantindo, por exemplo, que o tempo de resposta das ocorrências seja adequado à natureza do evento, auxiliando na obtenção de informações relevantes e que possam ser integradas a outras soluções.

Com essas soluções é possível que sejam criados eventos de alerta e realizadas análises forenses no vídeo, reduzindo o tempo necessário para a realização de uma investigação, permitindo a notificação automática ou a realização de buscas com filtros para identificação de indivíduos e veículos, como filtros de cor de vestuário, acessórios como bolsas e mochilas, tamanho do objeto, sentido do deslocamento, placa de veículo, marca, modelo entre outras informações.

Entre as principais tecnologias utilizadas no monitoramento urbano podemos citar o reconhecimento facial (FR), as tecnologias de leitura de placas de veículos (LPR) e as soluções de detecção e classificação de áudio.

O primeiro exemplo (reconhecimento facial) se baseia na detecção de rostos humanos que são identificados nas imagens geradas pelas câmeras de monitoramento. A partir da detecção da face a solução é capaz de modelar, extrair metadados, cadastrá-las ou compará-las com diferentes bancos de dados (pessoas desaparecidas, pessoas foragidas ou procuradas pela polícia, VIPs, listas de acesso a áreas restritas ou bancos criados a partir das necessidades de cada ambiente. A partir das comparações das faces capturadas com os bancos de dados, as soluções de RF poderão, de forma automática e, se assim forem configuradas, notificar os responsáveis pelo monitoramento, enviando o rosto detectado, podendo ainda emitir alertas sonoros, disparar alarmes, acionar forças policiais etc. Além disso, essas soluções possibilitam a realização de buscas nas bases de dados a partir do upload de fotografias e de fluxos de vídeo e, permitem também, realizar o rastreamento de faces com a possibilidade de visualização e indicação em mapa dos locais que um determinado rosto foi capturado.

Além do reconhecimento facial, as soluções de RF podem extrair diversos tipos de informações, tais como, gênero, faixa etária (idoso, criança, adulto etc.), humor (triste, nervoso, medo, feliz etc.), uso de máscara, barba, bigode, óculos e outras características. Já as soluções de leitura de placas de veículos são capazes de detectar e identificar as placas a partir das imagens geradas pelas câmeras de monitoramento. Nessas imagens, a solução de LPR identifica os caracteres das placas e, assim como nas soluções de RF, são capazes de cadastrá-las ou compará-las com diferentes bancos de dados (veículos roubados, com restrição, bancos de dados do Detran e outros).

As soluções de LPR permitem realizar a identificação das placas dos veículos de maneira automática, podendo compará-las com listas de permissão ou de bloqueios e gerar alertas em tempo real. Cabe ressaltar que, atualmente as soluções de LPR são capazes de detectar a velocidade, sentido de deslocamento e identificar também outras características dos veículos como cor, marca, modelo e tipo (por exemplo: moto, carro, caminhão, SUV). Além disso, essa tecnologia permite a utilização dessas características para realização de buscas.

Ainda no contexto de cidades seguras é importante citar a existência de soluções que são capazes de captar e classificar áudio, formadas por conjuntos de hardware e software específicos, instalados em ambientes diversos, externos ou internos, capazes de analisar e classificar o áudio ambiente , emitindo alarmes para os responsáveis pelo monitoramento. Entre os tipos de classificação de áudio que essas soluções são capazes de identificar podemos citar: eventos como disparo de armas de fogo, quebra de vidro, colisão de veículos etc. Além disso é possível detectar o local exato da ocorrência, e acionar câmeras móveis de forma automática e direcioná-las para o ponto do incidente.

As tecnologias aqui citadas são apenas alguns exemplos de soluções e de possibilidades de aplicação em ambientes de cidades seguras, mas é importante citar que, além da utilização das mais variadas soluções, é cada vez mais importante e necessário que elas possam ser integráveis, permitindo que diferentes sistemas possam ser gerenciados e operados por diferentes órgãos gestores de segurança pública provendo cidades mais seguras e inteligentes.

*Engenheiro de Soluções na Avantia