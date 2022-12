O vice-prefeito de Sumaré e suplente de deputado, Henrique do Paraíso, agora se envolve em mais uma polêmica. O político foi filmado entregando corote de pinga e um calendário 2023 a populares que estavam na rua.

O vídeo circula nas redes sociais e chegou até a equipe de reportagem do NM na tarde desta quarta-feira. A filmagem gerou comentários negativos entre políticos da cidade.

Essa não é a primeira vez que Henrique se envolve em polêmica. Em 2019, Henrique fez um vídeo chutando e danificando radares móveis instalados na cidade.

Questionada pelo NM, a prefeitura respondeu: “Em relação ao vídeo divulgado, a situação é uma particularidade e não há qualquer envolvimento da Administração. Sendo assim, as respostas e esclarecimentos deverão ser dados pelos envolvidos na ação”.

Já Henrique emitiu a seguinte nota: “Não são moradores de rua, eles são meus amigos e vizinhos do bairro Casarão, estão na filmagem o João Tomateiro e a família do finado Isaías, mas mesmo se fossem moradores de rua, teriam meu respeito e carinho. Eles residem há muitos anos nesse bairro que sempre morei. Eu estava entregando calendários, aí eles pediram se eu podia comprar um “corotinho” no mercado ao lado, e eu comprei sem maldade alguma e acabou gerando essa polêmica.

Foi uma ação particular entre vizinhos”.