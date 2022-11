Na tarde deste sábado, o Tenente Coronel do 19º BPM, PM Daniel, estava transitando pela Avenida da Saúde, próximo à Rodoviária de Americana, quando se deparou com um motociclista abraçado a uma placa de sinalização, implorando por ajuda e alegando que a forte enxurrada ja havia levado sua moto.

Diante da situação, o Ten Coronel conseguiu uma corda com populares e juntamente com um haitiano que estava no local, socorreu a vítima. A moto também foi recuperada.