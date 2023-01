Veja vídeo abaixo

Rio Piracicaba ‘bufando’ depois das chuvas. Chuva faz rio Piracicaba subir e quase transbordar janeiro 2023.

As chuvas devem seguir fortes este verão e ao longo do ano por conta do El Nino.

As previsões mais estendidas dessas instituições apontam para aumento da probabilidade de ocorrência de um novo El Niño na segunda metade do ano, mas é necessária acompanhar a evolução climática.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento