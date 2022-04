O autor do assassinato de João Paulo Belquer de Moura, de 21 anos, havia fugido do local do crime, mas foi localizado pela Gama com apoio da Guarda de N. Odessa na manhã desta quinta-feira em sua residência e preso. Ele tentou fugir pelos telhados de residências vizinhas, porém acabou sendo detido e está sendo apresentado na Unidade de Polícia Civil de Nova Odessa.

LEIA TAMBÉM: Feriado começa com assassinato em Americana

João Paulo estava na casa da namorada na Rua Valentim Menegatti, quando entrou em discussão com P. E. A. B. S de 30 anos que desferiu um golpe de faca nas costas de João Paulo. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal onde veio a Óbito.

Veja o vídeo da ação das Guardas:

https://youtube.com/shorts/MgUhoBxrzjc?feature=share