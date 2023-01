VÍDEO. Preso em flagrante após roubar agência do Sicoob

Um homem foi preso após roubar objetos de uma agência do banco Sicoob, em Nova Odessa, nesta quinta-feira.

Segundo a corporação, a equipe estava em patrulhamento pela Av. Carlos Botelho, quando foi informada por pedestres que a porta da agência do Banco Sicoob estaria arrombada. De imediato, a equipe se deslocou ao local dos fatos e a informação foi confirmada.

Logo em seguida, o gerente da agência chegou ao local e foi possível fazer a averiguação no interior da agência. Foi apurado a falta de 2 notebooks, 2 celulares e 1 mochila na cor preta.

O gerente já estava de posse das imagens do circuito interno de segurança e disponibilizou o material para a equipe, que observou as características do autor do crime.

Um indivíduo com as mesmas características foi localizado pela rua Goiânia, no Jardim São Jorge. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, em entrevista, o homem confessou o crime à equipe e informou que havia escondido parte dos objetos ( 1 notebook e 1 celular ) em sua residência, no Jardim São Jorge, e os demais objetos havia entregado a outro indivíduo, que tomou sentido ignorado.

Diante das afirmações, o indivíduo foi detido e em seguida a equipe deslocou até sua residência onde, no quintal, os objetos produtos do furto foram localizados.

Ocorrência apresentada no D.P. onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante delito, permanecendo o indivíduo preso à disposição da justiça.

