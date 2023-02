Vídeo. Pastora adolescente teen bomba nas redes

Pastora adolescente teen bomba

nas redes com analogias para a vida. Falou até do iPhone #Brasil #Religiao #pentecostal #igreja #cristão

Vitória Souza, aos 16 anos, é um fenômeno na Internet com mais de 60 milhões de visualizações no YouTube, acumula mais de 3,5 milhões de seguidores no Facebook e 700 mil seguidores no Instagram. Muitos de suas pregações estão espalhadas por diversas redes sociais.

