Vídeo. Homem ‘morre em pé’ e encostado em carro. Veja abaixo

Um homem foi encontrado morto em pé, na última quarta-feira (21), em Dom Pedro, no interior do Maranhão. A Polícia Civil investiga se a vítima, identificada como Fernando, sofreu uma overdose ou morreu devido a uma perfuração na cabeça durante uma briga com a companheira e a sogra.

Fernando foi encontrado morto encostado em um veículo. A delegada Renata Lins, da Delegacia Regional de Dom Pedro, afirmou que, na tarde anterior à morte, ele havia consumido muita bebida alcoólica e ficado embriagado. À noite, a companheira dele o chamou para se recolher, mas ele teria se recusado, momento em que houve discussão entre o casal.

A delegada também disse que, em determinado momento durante a briga, Fernando agrediu a companheira com socos. E que, vendo a situação, a sogra dele interveio e também o agrediu na cabeça com o casco de uma garrafa de vidro. Depois disso, ainda embriagado, segundo a Polícia, Fernando teria saído correndo no meio da rua.