O Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fernando Chucre, esteve nesta quinta-feira, em Americana, para tratar da recuperação da Represa de Salto Grande.

Fernando cedeu entrevista coletiva aos jornalistas da cidade no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PV) e pontuou as ações que o governo do estado deve tomar a curto, médio e longo prazo.

O governo vai agir não só em Americana, mas também nas cidades a montante que despejam seus esgotos nas águas do Rio Piracicaba que formam a represa.

O início dos trabalhos será com a retirada dos aguapés e a despoluição da água em Americana. Em seguida, o governo deve proporcionar verba para que as outras cidades tratem seus esgotos antes do despejo.

O secretário não confirmou a previsão dos prazos para os trabalhos serem finalizados. Assista: