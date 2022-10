O vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) onde o ex-presidente Lula fala sobre as MEIs e emprego, foi classificado como falso na rede social Instagram. O aviso apareceu no perfil do Portal Novo Momento, na tarde deste domingo.

O vídeo em questão é uma montagem com a fala de Lula do último debate sobre os dados de emprego no país. Lula diz que MEI não é emprego e a fala é distorcida por bolsonaristas, que alegam que Lula quis dizer que os empreendedores que possuem a MEI não são trabalhadores.

De fato, aqueles que possuem a MEI – micro empreendedor individual -, não são empregados formais, aqueles com carteira assinada e, portando, não entram nos dados de emprego do país. As estatísticas das MEIs são contabilizadas dentro da sua classificação de micro empreendedor.