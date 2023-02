Vídeo do dia6. Edu Bolsonaro ataca Barroso e coach financeira se deu mal

Cinco integrantes do Gabinete Compartilhado são estreantes no cargo Cinco dos sete integrantes do Gabinete Compartilhado versão 2023 estão estreando hoje o primeiro mandato como deputados federais O Gabinete Compartilhado, iniciativa inédita idealizada em 2018 pelo senador Alessandro Vieira e pelos deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni, terá na versão 2023 cinco estreantes no mandato: os deputados federais Duda Salabert (PDT-MG), Duarte Jr. (PSB-MA), Amom Mandel (Cidadania-AM), Camila Jara (PT-MS) e Pedro Campos (PSB-PE). O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) e a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) completam a lista. “É uma alegria fazer parte desse grupo. Vamos trabalhar para apoiar e reforçar a organização da luta do povo, defender de forma inegociável a democracia, priorizar aqueles que mais precisam e defender a nossa soberania nacional”, afirmou o deputado Pedro Campos. O Gabinete Compartilhado é um espaço colaborativo para que parlamentares de diferentes estados e partidos trabalhem em prol de uma política feita a partir de dados e evidências e em defesa da democracia e das instituições. “Juntos iremos avançar para garantir mais respeito e resultados aos brasileiros. Estamos unidos na luta por um Brasil justo e com mais oportunidades”, destacou o deputado Duarte Jr, que já ocupou o cargo de deputado Estadual, sendo o mais votado da história de São Luís/MA e com a maior produção legislativa da história do Maranhão. Já tendo passado por diversas configurações diferentes, a equipe do Gabinete Compartilhado atua em projetos específicos definidos e priorizados em conjunto pelos parlamentares, além de trabalhar na articulação e orientação política em alguns estágios do processo legislativo, buscando eficiência e segurança no trabalho, de maneira complementar à atuação individual de cada parlamentar. “As ações são construídas com a participação de todos os parlamentares, em um processo de análise, desenho, revisão e aperfeiçoamento até o produto final, mas não existe a necessidade de consensos definitivos, fechamento de questão ou qualquer outra obrigação nesse sentido, uma vez que os mandatos são individuais e independentes”, explica o senador Alessandro Vieira. As principais pautas defendidas pelo grupo serão nas áreas de equidade, direitos humanos e segurança pública, desenvolvimento e proteção ao meio ambiente e democracia e desigualdade. “Os últimos anos foram bastante desafiadores, inclusive aqui dentro do Congresso, e o Congresso virou um bastião de muitas coisas, principalmente de como resistir a grandes retrocessos e avançar em áreas que tinham um vácuo, como era o caso da Educação”, comentou a deputada Tabata Amaral. Para Amom Mandel, a expectativa é de que a pauta ambiental ganhe força, especialmente para a região Norte, com o mercado de crédito de carbono. “Tenho como principais pautas a questão ambiental, principalmente agora com a ambientação do mercado de crédito de carbono no Brasil, e também a questão das mudanças climáticas. Também carrego a questão da fiscalização, os 17 ODS como um todo e a questão da eficiência com o dinheiro público. Espero que juntos nós possamos contribuir positivamente para essas e outras questões importantes pro nosso País”, declarou.