Vídeo do dia. Av Paulista tem massagem sensual às 12h

Em comemoração ao aniversário de São Paulo, acontece na quarta-feira (25), a 2ª edição do Festival Cidade do Futuro, evento de inovação, cultura e tecnologia, promovido pelo ecossistema de startups de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo e o ProCentro. A iniciativa, que é gratuita, será realizada no centro histórico da cidade e contará com uma programação repleta de atividades e palestras. Entre elas, uma arena para discutir o futuro da saúde e do bem-estar.

Organizado pelas curadoras Tandara Costa e Ana Carolina Candido, esse evento trará especialistas em saúde e outros atores deste ecossistema, além de executivos do setor público, para abordar tendências de inovação no sistema de saúde. Temas como a crescente demanda por saúde digital em tempos de pandemia e tendências em personalização da medicina serão alguns dos destaques. A arena será sediada na Prefeitura Municipal de São Paulo, das 9h às 18h. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Já a arena sobre o Futuro do Bem-Estar abordará temas como a crescente demanda por saúde mental e bem-estar em tempos de pandemia e como isso se desdobrou na sociedade, além de trazer tendências e novos modelos de monitoramento e tratamentos. Essa arena será realizada no Qualicity, das 9h às 13h. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.