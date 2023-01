Vídeo do novo comandante do exército bombou esta semana



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu demitir o comandante do Exército, General Júlio César de Arruda.

O comandante militar do Sudeste, general Tomás Ribeiro Paiva, assumirá o comando a partir de segunda-feira. Nos últimos dias, o general Tomás ganhou destaque ao defender um exército “apartidário”.

Arruda estava no comando no dia 8 de janeiro, quando extremistas atacaram as sedes dos Três Poderes. Parte dos criminosos estavam acampados em frente ao QG da força, em Brasília.

Comandante do Sudeste encerra sonhos bolsonaristas

Arruda foi o coordenador do treinamento antiterrorismo, com foco na Copa do Mundo de 2014, que reunião policiais civis, federais e militares de 15 estados brasileiros em Goiânia (GO), Na época, ele era comandante da Brigada de Operações Especiais, considerada a elite.

