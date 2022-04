Foto Aline Basanella / Portal Novo Momento

O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de quase 10 minutos em sua passagem por Americana nesta sexta-feira. O “rasante” do presidente aconteceu ao final da motociata, que saiu da cidade de São Paulo.

A princípio, o ponto final seria em Campinas, mas a equipe não conseguiu um espaço com alvará para receber o presidente e os apoiadores. Em Americana, o espaço do Recinto da Festa do Peão foi cedido por Beto Lahr e acomodou o público que prestigiou o evento, bem como o público da própria motociata.

De acordo com a Polícia Militar, a estimativa é de que 20 mil pessoas compareceram no evento.

No trio elétrico, alguns dos nomes que estavam com Bolsonaro são Ricardo Salles, Tarcísio de Freitas, Omar Najar, Chico Sardelli, Franco Ravera, Odir Demarchi, Thiago Martins, Alex de Madureira, Ricardo Molina, Felipe Corá

DISCURSO. Em seu discurso, o presidente não deu muita “bola” para Americana. Bolsonaro priorizou o cenário nacional, atacando a esquerda e o STF e enaltecendo seu pré-candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O presidente falou principalmente em “liberdade”. Assista: