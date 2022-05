Atendendo a um pedido do (então) vereador Cláudio José Schooder (o Leitinho, atual prefeito de Nova Odessa) e do colega Professor Antonio, intermediado pelo deputado estadual Dirceu Dalben, o Governo do Estado anunciou nesta semana as obras de recuperação dos 2,6 quilômetros da Rodovia Walter Manzato – denominação oficial do trecho situado entre os kms 5 e 8 da SP 127/304, a estrada vicinal situada entre os municípios de Nova Odessa e Sumaré.

O governador Rodrigo Garcia liberou nesta quinta a realização da 2ª fase do Programa Estrada Asfaltada. Com investimentos de mais de R$ 2,9 bilhões em melhorias para rodovias de todo o Estado, serão realizadas 127 obras, que vão modernizar 2,1 mil quilômetros de vias em mais de 145 cidades do interior e do litoral de São Paulo.

“Esse é o maior programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. Nós estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada Asfaltada”, disse Garcia.

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20/05) no Diário Oficial do Estado. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) realizará obras de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e implantação de nova sinalização das rodovias. O Programa Estrada Asfaltada soma 277 obras em 4,4 mil quilômetros, totalizando o valor de R$ 4,6 bilhões.

“É uma obra importantíssima para a segurança dos motoristas que trafegam entre as cidades da nossa microrregião, desde Hortolândia e Monte Mor, passando por Sumaré e Nova Odessa, até Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Por isso eu o Professor Antonio vínhamos solicitando essa obra ao Estado há muitos anos, e agora temos a satisfação de ver o governador Rodrigo Garcia e o Deputado Dirceu Dalben nos trazerem essa excelente notícia”, afirmou Leitinho.

“Investir em infraestrutura é investir na qualidade de vida da população. Fico muito feliz em anunciar essa e outras conquistas para a região. São estradas que recebem a circulação de muitos veículos diariamente e a modernização dos trechos vai viabilizar melhores condições tanto para mobilidade, quanto para a segurança no trânsito”, destacou o deputado Dalben.

MANZATO

A denominação da vicinal foi dada pela Lei Estadual nº 13.206, de 24 de setembro de 2008, de autoria do então deputado estadual (e atual prefeito de Americana) Chico Sardelli. Manzato foi vereador em Nova Odessa por quatro mandatos consecutivos, de 1969 a 1988, sendo eleito presidente da Câmara Municipal em duas ocasiões, além de professor e diretor financeiro da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa).

Walter Manzato nasceu em 5 de abril de 1943, em Gália, no Estado de São Paulo, e era filho de João Manzato e Silvina Monção Manzato. Desde criança sempre foi muito estudioso e gostava de jogar futebol. Mudou-se para Nova Odessa em 1956, com seus pais e irmãos.

Empenhado nos estudos e trabalho, encontrava tempo para o futebol. Recebeu nos campos dessa cidade o apelido de “Corvinho”. Jogou no Progresso, União São Paulo, entre outros times, se destacando como artilheiro nos campeonatos. Começou trabalhando como tecelão, depois porteiro, escriturário, e chegou a exercer as funções de contador na extinta Têxtil Nova Odessa, de onde só saiu aposentado.

Casou-se com Dona Aparecida Conceição Manzato, com quem teve os filhos Flávio Manzato, casado com Silvana Leme Manzato e Noely Aparecida Manzato Faralhe, casada com Marcos Rogério Faralhe. Teve os netos Flávio Manzato Júnior, Felipe Leme Manzato, Monize Manzato Faralhe e Rodrigo Manzato Faralhe.

Lecionou na Escola Estadual Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré. Ensinou por 20 anos Contabilidade Industrial, Comercial, Elementos de Custo e Análise de Balanço, de 1969 a 1989, quando se aposentou como professor.

Depois de aposentado, foi convidado para assumir o cargo de diretor financeiro da Coden, pelo seu profundo conhecimento da vida pública e política da cidade. Em 02 de agosto de 2003, Manzato faleceu, deixando um exemplo a ser seguido, pela determinação e seriedade que sempre norteou sua vida pública, familiar e profissional.