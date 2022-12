O movimento de passageiros neste final de ano em viagens rodoviárias no Estado de São Paulo deverá crescer 40 % e superar os números pré-pandemia. É o que projetam as empresas do Busão Legal, uma iniciativa das associadas ao SETPESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de São Paulo.

Com a alta dos preços das passagens aéreas, a diminuição das restrições sanitárias por conta da Covid-19 e o início das férias de fim de ano, as empresas do Busão Legal estimam transportar mais de 12 milhões de pessoas nesse verão 2022/2023, superando os números de 2019, antes da pandemia. Isso representa um volume de viagens 40% maior em relação aos números vistos ao longo do ano e 8% maior do que o registrado no mesmo período de 2019.

“O setor está crescendo e muito disso se deve ao ótimo serviço prestado e aos esforços de nossas associadas. Nossa frota é renovada todo ano, com investimentos na ordem de R$ 300 milhões de reais. Isso garante que estejamos preparados para atender com qualidade e segurança esse volume extra de passageiros que esperamos neste final de ano”, afirma Gentil Zanovello, presidente do SEPESP (Sindicato das Empresas de passageiros do Estado de São Paulo).

“Nossas empresas associadas contam com ônibus de última geração com wifi 4G, conectores USB individuais e salas vips nas rodoviárias, além da comodidade de realizar a compra 100% no ambiente digital e realizar o embarque por meio de QR Code”, completa.

Durante a pandemia, a queda no setor foi acentuada. O movimento nos primeiros meses chegou a cair 85%. Com a chegada as vacinas e as campanhas de conscientização da população, o movimento vem se recuperando. No primeiro semestre deste ano, chegou a atingir quase 90% do registrado no período pré-pandemia.

Sobre a iniciativa Busão Legal

Viajar de ônibus voltou a ser tendência novamente. Para celebrar o retorno do movimento e conscientizar a população sobre segurança e a importância de se viajar com empresas que operam na legalidade, o Busão Legal — ônibus da rodoviária, unifomizou as equipes de vendas e atendimento nas rodoviárias com camisetas e materiais da campanha.

Com quase 3 mil ônibus de última geração em operação no Estado de São Paulo, as empresas do Busão Legal cumprem todas as normas de transporte rodoviário válidas em território nacional, garantindo viagens seguras e de qualidade. No total, são 1.092 linhas operadas e 1.448 destinos. Juntas, as associadas do Busão Legal percorrem mais de 360 milhões de quilômetros por ano.

O faturamento anual das empresas do Busão Legal está na casa do R$ 1,2 bilhão; juntas, geram mais de 21 mil empregos diretos no Estado. Vale ressaltar que, do total de pessoas que viajam pelas empresas do Busão Legal, 6% representam gratuidades para idosos – apenas as empresas de transporte regular, que operam na legalidade, cumprem esse requisito da legislação.

A campanha Busão Legal é uma iniciativa das empresas associadas ao SETPESP e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de se viajar com empresas regulares e que operam na legalidade.

O Busão Legal visa tanto esclarecer aos usuários que o transporte de passageiros é um serviço público, quanto incentivá-los a fazerem uso de transportes com empresas que operam dentro das regras impostas pela legislação atual. Isso garante segurança, qualidade e modernidade na prestação do serviço.

“É importante que os passageiros saibam que, quando viajam com empresas legalizadas, a viagem não atrasa nem é cancelada em cima da hora. Já nos aplicativos irregulares, existem muitos cancelamentos, atrasos e inclui a alteração da rota por causa da perigosa fuga da fiscalização, praticado por empresas clandestinas ou irregulares”, alerta o presidente do SETPESP.

Salas vip e serviços – Na capital paulista, o hub rodoviário no Estado, conta com diversas salas VIP à disposição dos usuários do serviço de transporte rodoviário, tanto no Terminal Rodoviário do Tietê como no terminal Barra Funda.

Essas salas são espaços exclusivos para que os passageiros do Busão Legal possam aguardar seu embarque com mais conforto. Contam com ar-condicionado, água, banheiro, televisão, espaço para leitura e acesso à internet- um excelente lugar para relaxar antes e depois da viagem!

Sobre o SETPESP

O SETPESP, Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de São Paulo, representa desde 1941 as empresas de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de São Paulo. Atualmente, 71 empresas fazem parte da entidade e são responsáveis todos os anos por levar desde seu embarque até seu destino mais de 120 milhões de pessoas. Desse total, mais de 13,5 milhões viajam de forma gratuita, de acordo com a legislação, entre eles idosos, pessoas com deficiência e policiais. Suas filiadas prezam, em primeiro lugar, pela segurança de seus clientes e funcionários, investindo anualmente em tecnologia, gente e inovação.