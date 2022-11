Nem só de eletroeletrônicos vive a Black Friday. Ainda que celulares, notebooks, geladeiras, airfryers e outros itens eletroeletrônicos sejam os mais procurados nas promoções da data mais importante do ano para o comércio online, outros produtos e serviços também concorrem pelo interesse do consumidor. Segundo dados do Radar Simplex, edição especial Black Friday, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces com operação no Brasil, o mês de outubro registrou também intensas buscas por passagens aéreas, pacotes de viagens, perfumes, sofás, bebidas, maquiagem, pneus, fraldas, livros e até tatuagens aliados ao termo ‘Black Friday’.

“Notamos que as buscas por passagens aéreas, pacotes turísticos e agências de viagens estão entre as promoções de Black Friday que já despertam grande interesse. Isso sugere que, passada a pandemia da Covid, esses itens se tornaram objetos do desejo de parcela expressiva da população”, relata João Lee, CEO e sócio fundador da Simplex. Para ele, é natural que, depois de longo período de restrições à mobilidade, exista uma demanda represada por viagens. “Na mesma linha, vemos também que há expressivas buscas por promoções em parques temáticos, no Brasil e no exterior, além de malas de viagem e malas de bordo”, pontua.

Outros produtos

Assim como pacotes de viagens e passagens, os consumidores já começam a garimpar as primeiras promoções e a pesquisar os preços de vários produtos, indo muito além dos tradicionais eletroeletrônicos. Itens de beleza, perfumes e maquiagem surgem com índices expressivos de procura. Entre as buscas que são realizadas em conjunto com o termo ‘Black Friday’, é comum o consumidor também agregar o nome de grandes marcas, nacionais e internacionais. “Isso sinaliza que o consumidor não espera que apenas os lojistas façam as promoções, mas que, também, os próprios fabricantes de diversos produtos contribuam com preços diferenciados e descontos”, acredita o CEO da Simplex.

Aparecem, ainda, na lista dos produtos mais pesquisados e monitorados em relação à Black Friday, sofás, colchões, pneus, bebidas (whisky, cerveja e vinho, nesta ordem), fraldas, joias, bicicletas e cupons para lanches. “Outro campeão nas buscas são os livros. O fenômeno é um alerta para as livrarias, que também podem aproveitar a Black Friday para alavancar as vendas”, diz Lee.

Tatuagens e sex shop

Chama a atenção a crescente busca por tatuagens em promoção. “Os tempos mudam e a cultura também. É natural, portanto, que as pessoas vasculhem a internet procurando por descontos nesse tipo de serviço. Hoje, tatuar o corpo é algo absolutamente comum, e não apenas entre os jovens. Então não podemos falar que esse fato seja uma surpresa, mas, sim, que se trata de um mercado aquecido”, pondera Lee.

Outro termo que começa a surgir com maior frequência aliado às buscas para a Black Friday é ‘sex shop’, além de produtos relacionados a esse tipo de comércio. O CEO da Simplex considera que é natural a internet se tornar o grande canal de venda desses produtos, já que muitos consumidores não se sentem confortáveis em visitar lojas físicas. Para Lee, os principais e-commerces e lojas parceiras estão atentos às questões relativas à comercialização desses produtos e aos cuidados em relação à remessa, que deve ser realizada de forma discreta, sem expor o consumidor. “Conforme aumenta a confiança do consumidor nesses cuidados com a remessa, as vendas online desses itens tendem a crescer”, considera.

Black Friday já

Para o sócio fundador da Simplex, o fato de os consumidores começarem já em outubro as buscas relacionadas ao termo ‘Black Friday’ indica que os e-commerces não podem perder mais tempo em incluir em suas landing pages termos como ‘esquenta Black Friday’, ‘em breve na Black Friday’ ou ‘vem aí a Black Friday’. “Isso é fundamental para que, quando chegarmos na semana da Black Friday, esses e-commerces estejam bem-posicionados nos sites de buscas”, diz. Lee reforça que inserções de temas relativos a essa data comercial fazem com que o e-commerce seja considerado, pelos sites de buscas, como relevante para o consumidor interessado nas promoções desse evento de vendas. “Quem não estiver bem-posicionado nos sites de buscas na semana de 25 de novembro, data da Black Friday, seguramente vai perder vendas”, alerta. “É fundamental os e-commerces garantirem desde já esse bom posicionamento”, complementa Lee.

A partir do início de novembro, o Radar Simplex passa a monitorar semanalmente as tendências de buscas para a Black Friday 2022.

Sobre a Simplex

Fundada em 2017 por profissionais de e-commerce, a Simplex é uma empresa de SaaS (Software as a Service) que atua na automatização dos processos de otimização de performance online. O seu principal objetivo é gerar tráfego qualificado, através de softwares de Inteligência Artificial para a construção automatizada de landing pages e de melhoria de performance de sites e endereços online. Além do Brasil, a empresa atua em diversos países como França e Itália, atendendo clientes de diferentes características e portes. Saiba mais em simplex.live