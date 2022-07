A Prefeitura de Americana irá instalar grades de proteção na passagem para pedestres nos viadutos das Avenidas de Cillo e Iacanga, sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O serviço foi autorizado pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e outras melhorias na área de segurança estão em andamento, segundo o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol.

“Temos algumas demandas da SP-304 que estamos pleiteando, visando melhorias viárias para proporcionar mais segurança e mobilidade. Estão em andamento e aguardando liberação do DER intervenções na entrada do Jardim Alvorada, na saída para Nova Odessa, na entrada e saída no viaduto Cidade Jardim, Rua das Petúnias, transposição da Avenida Castelhano e barreiras de proteção na rodovia tipo New Jersey, entre outros serviços”, explicou Peol.

Para tratar sobre os investimentos na cidade, o secretário Pedro Peol, acompanhado do vereador Fernando da Farmácia, se reuniu com o diretor do DER, Danilo Dezan, em Rio Claro.

“Já obtivemos a liberação para instalação do guarda-corpo nos viadutos das Avenidas de Cillo e Iacanga. Agora vamos buscar parcerias para a execução e instalação das telas de proteção, aguardando também a autorização das demais demandas pleiteadas pela prefeitura, que vão proporcionar melhorias nos acessos de entrada e saída da SP-304 e bairros”, concluiu Peol.