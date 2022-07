A Secretaria de Logística e Transportes, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), entrega as obras do viaduto localizado no km 139 da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara D’Oeste, após 3 meses de obras de recuperação.

O tráfego no local será totalmente liberado a partir das 8h desta quinta-feira (14/07). Equipes do DER farão operação especial para monitorar a liberação do trânsito no local.

O viaduto ficou interditado durante 8 meses, por segurança, após acidente no local. Com investimento de R$ 1 milhão, foram realizados os serviços de recuperação de pavimento, reforço das vigas e das estruturas tanto na direção de Santa Bárbara D’Oeste quanto no sentido do Distrito Industrial.