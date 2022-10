A obra de pavimentação asfáltica no trecho de prolongamento da Avenida Bandeirantes, entre a Rua Rondônia e o viaduto João Batista de Oliveira Romano, está em fase de conclusão, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. O serviço, que começou no dia 6, está em ritmo acelerado para a entrega do conjunto de obras naquela região, contemplando o prolongamento, alça de acesso do viaduto, e a remodelação viária interligando a Bandeirantes com a avenida Abdo Najar.

“Após o término da pavimentação, nos próximos dias, serão executados os serviços de pintura de solo e de guia, instalação de proteção para pedestre, sinalização, entre outras melhorias. É um conjunto de obras que será entregue em breve pela gestão do prefeito Chico Sardelli, para promover a mobilidade urbana no município, obra esperada pela população há mais de 30 anos”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O trecho do prolongamento da avenida Bandeirantes totaliza uma extensão de 1.000 metros. Já foram executadas a abertura da avenida, terraplanagem, construção da nova alça de acesso ao viaduto, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, calçadas, remodelação viária, ampliação das faixas de rolamento, instalação de conjunto semafórico e implantação da rede de iluminação com lâmpadas de LED.

As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.