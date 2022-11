O viaduto João Batista de Oliveira Romano está recebendo a proteção guarda-corpo, para segurança dos motoristas e pedestres. O serviço faz parte da revitalização do local, que está recebendo um conjunto de obras e melhorias.

Na sequência, a equipe da Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) fará as sinalizações viárias.

A Prefeitura de Americana está executando um conjunto de obras no viaduto Romano, que contempla o prolongamento da Avenida Bandeirantes, com aproximadamente mil metros de extensão, construção da alça do viaduto, interligando a Bandeirantes à avenida Abdo Najar, ampliação da faixa de rolamento e remodelação viária.

As obras são executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.