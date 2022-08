A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e serviços Urbanos (Sosu) e Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), executou no final de semana a concretagem do passeio público e do canteiro central no acesso à Avenida Abdo Najar, na nova alça do viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano. No local, foi feita a remodelação viária para completar o conjunto de melhorias naquela região.

“A remodelação viária contempla a interligação do novo trecho da Avenida Bandeirantes à Avenida Abdo Najar, completando o conjunto de obras da nova alça do viaduto Romano. O prolongamento da Bandeirantes, a construção da nova alça de acesso, a remodelação viária na Abdo Najar e a ampliação das faixas de rolamento vão proporcionar um avanço importante de acesso na mobilidade urbana do município”, disse o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol.

A remodelação viária incluiu a construção de guias, reconstrução do canteiro central e ampliação de duas para três faixas de rolamento. A próxima etapa será aplicação da massa asfáltica e iluminação pública de LED.

As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.