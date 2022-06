O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do presidente da Câmara Municipal Thiago Martins, esteve nesta quinta-feira (23) vistoriando a área do viaduto “Ministro Ralph Biasi”, região central da cidade. No local, a empresa RODVIAS Engenharia Municipal Ltda. está executando inspeções para a elaboração de orçamento e recuperação do viaduto.

“O viaduto, da década de 70, vai receber manutenções, melhorias e cuidados especiais para que seja totalmente recuperado, revitalizado, fique em plenas condições que esse equipamento viário importante da cidade merece. A empresa é contratada especialmente para fazer o laudo de inspeção, que apresentará as ações que deverão ser feitas neste sentido e que vão aumentar a vida útil do viaduto”, explicou o prefeito Chico Sardelli.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, que também estava na vistoria com o prefeito, dentro de 40 dias, aproximadamente, o laudo será concluído. “Após conclusão do laudo, a prefeitura vai levantar o orçamento para a programação e execução das obras. O viaduto não tem problemas estruturais, mas necessita, por exemplo, de obras para melhorar a drenagem, as placas de movimentação e o restauro do pavimento. É uma obra complexa, com intervenção viária, mas que vai aumentar a vida útil do viaduto por mais uns 40 anos”, disse Adriano.