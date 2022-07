O vereador Fernando da Farmácia reuniu-se na sexta-feira (22) com o diretor da Regional 13 do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Danilo Dezan, e com o secretário adjunto da Unidade de Trânsito e Sistema Viário de Americana, Pedro Peol. No encontro, o vereador foi informado sobre a liberação para que a prefeitura faça a instalação da tela de proteção no viaduto Nagiba Maria Rizek Maluf, localizado sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A ação foi uma das solicitações feitas para melhoria do trânsito na região do bairro Cidade Jardim.

Na reunião, realizada na sede do órgão estadual, em Rio Claro, foram avaliados os andamentos de outras solicitações de melhorias para a região. Além das telas de proteção, o parlamentar reafirmou a necessidade de reabertura do acesso à Avenida Cillos para quem trafega pela SP-304 e do acesso à rodovia pela Rua das Petúnias. Segundo o diretor, as solicitações ainda tramitam internamente, assim como na prefeitura de Americana.

“Foram 17 anos de luta para que a prefeitura conseguisse a autorização do DER e agora tivemos está excelente notícia. Pelo viaduto passam todos os dias centenas de crianças e idosos e o risco de uma tragédia é iminente. Estou muito feliz em saber que em breve as telas serão instaladas pela prefeitura. É importante destacar o trabalho da Unidade de Trânsito, que se dedicou muito para conseguir essa autorização”, destacou Fernando da Farmácia.