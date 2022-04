A montagem da 23ª edição do Espetáculo Via Crucis teve que se adaptar ao espaço cênico do Teatro Municipal “Manoel Lyra”. Diferente da Usina Santa Bárbara, onde tradicionalmente é realizado, o atual espaço dispõe de um palco no “formato italiano” e já é equipado com urdimentos e iluminação cênica que foram totalmente aproveitamos na criação da produção.

Estão sendo utilizadas as 14 varas do urdimento do Teatro. São quatro varas de iluminação e 10 varas de cenário que sustentam pernas, bambolinas e cenários que descem e sobem para dar vida aos diferentes momentos do espetáculo.

A Crucificação, Corte de Herodes, Palácio de Pilatos e o milagre de Lázaro ganharam uma roupagem diferente que é montada enquanto cenas são reveladas próximas do público.

Sob a direção de Otávio Delaneza, o espetáculo ganhou uma passarela que viabiliza a circulação do elenco entre plateia e palco. Pela primeira vez os espectadores estão tendo um contato tão próximo com os atores e atrizes da encenação, deixando ainda mais evidente as expressões, figurinos, maquiagem e adereços, vistos bem de perto e que impressionam.

Mobiliários móveis são organizados em diferentes posições e ajudam a compor figuras com o elenco, nesta edição composto por 48 voluntários. “A principal curiosidade do público está na criação do cenário de pedras. Utilizamos mais de um quilômetro de papel kraft para construir paredes rochosas e o piso do palco. A cor do papel foi essencial para dar verdade ao efeito. Trabalhamos também com a pintura em luz e sombra, além de uma ótima iluminação cênica para alcançar o resultado”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Assinada por Lays Ramires, a iluminação do espetáculo conta com 46 refletores LED, 15 refletores elipso, 12 reflores fresnel e 24 refletores par 64. Alguns efeitos especiais no palco e plateia são projetados por três refletores movie instaladas na extremidade do Teatro. “Cenas emblemáticas foram resolvidas com muita criatividade. Preservamos os segredos da Crucificação, morte de Judas e ‘grand finale‘ para surpreender o público”, complementou Evandro.

Ingressos

Os ingressos reservados on-line que não são retirados na bilheteria do Teatro Municipal serão liberados diariamente ao público que comparecer à apresentação uma hora antes do início do espetáculo. A pessoa pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo para saber mais sobre a disponibilidade de ingressos pelo telefone (19) 3464-9424.

A 23ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Supermercados Pague Menos, com patrocínio da Sapore e TRBR, apoio da Danny Cosméticos, Cristiantex Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Kacyumara, Cofaco e Unimed. A edição conta com o apoio institucional da EPTV e produção cultural de 3 Marias.