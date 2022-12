O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste lançará na próxima segunda-feira (19) o formulário on-line para inscrição voluntária de interessados em participar do elenco da 24ª edição. Em 2023, o espetáculo acontecerá de 4 a 9 de abril e retornará ao Complexo Usina Santa Bárbara, após edição única ocorrida no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, em função da pandemia.

Os interessados podem se inscrever pelo site culturasbo.com/espetaculoviacrucis. As inscrições são direcionadas a pessoas com idade a partir de 12 anos, com a observação de que os menores deverão ter autorização dos seus responsáveis.

Para participar não é exigida experiência anterior em artes cênicas, nem mesmo a obrigatoriedade de ter participado de edições passadas do Espetáculo Via Crucis.

As atividades terão início no dia 13 de janeiro, sexta-feira, às 19 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, 61, Centro.

Mais informações podem ser consultadas via e-mail [email protected] e Whatsapp: (19) 99154.6908, ou na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.