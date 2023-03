Vestidos coloridos estão em alta entre as noivas

Escolher o vestido de noiva é o sonho de muitas mulheres

e os clássicos branco, off white e marfim, apesar de ainda serem os queridinhos, estão cada vez mais perdendo espaço para os coloridos.

De tons pastéis delicados aos vestidos de noiva ousados em tons marcantes de vermelho, verde esmeralda ou roxo, não há fim do arco-íris de possibilidades que a noiva pode mergulhar em busca de inspiração para um vestido colorido e, seja qual for o tom escolhido ela sempre estará em boa companhia. Celebridades como Jessica Biel, Gwen Stefani e até lendas de Hollywood como Elizabeth Taylor se casaram em cores e fizeram muito sucesso com suas escolhas.

Entre os vestidos de noiva coloridos mais marcantes, podemos citar o dramático vestido preto gótico de Christine Quinn e o vestido de tule rosa de Mandy Moore, que provam que você pode ficar tão escuro e misterioso ou com babados e feminino quanto quiser e ainda assim fazer uma declaração incrível em seu momento. Não há limites para a criatividade de ser uma noiva colorida.

Então, quem estiver se preparando para casar, ou pesquisando por modelo colorido, a Lala Dubi, marca especializada em moda festa, possui um mix de vestidos que trazem estilo e sofisticação para acompanhar a mulher em seus momentos mais festivos e solares.

Com vestidos para todas as ocasiões e sempre ligados às tendências mais importantes do universo das festas, a marca se preocupa em entregar sempre produtos da mais alta qualidade e para todo o Brasil, e apresenta lindas possibilidades para as noivas que pretendem se casar em 2023.

No link mais imagens da coleção que está disponível em seu e-commerce.

‘Esquadrão da Moda’ tem participante que luta contra doença autoimune

O programa “Esquadrão da Moda” chega no segundo episódio da nova temporada neste sábado (11) com uma história emocionante sobre superação de vida. Pâmela Nunes é uma jovem de 29 anos que passou por dois transplantes de rins devido a complicações do Lúpus ainda na infância, uma doença inflamatória autoimune que pode afetar órgãos e tecidos.

Depois de tratar os problemas de saúde, ela resolveu que iria viver intensamente e isso se refletiu na sua vaidade e no seu estilo chamativo. Seja nos dois locais de trabalho, em casa ou na balada, ela está sempre de cropped.

Os apresentadores Renata Kuerten e Lucas Anderi vão virar estátuas vivas em uma galeria de arte para surpreender Pâmela e começar a transformação total do seu estilo.

Mega Fashion Week debate uso de dados

O Mega Polo Moda, o maior complexo de vestuário atacadista do País, deu início neste domingo (05/03) à tradicional Mega Fashion Week (MFW). Considerado pelo mercado da moda como um termômetro para indicar tendências de comportamento e economia, o evento vem antecipando em primeira mão os looks da nova estação. A abertura contou com a presença da consultora de negócios Alzira Vasconcelos, que falou sobre o poder do uso de dados na criação de estratégias de vendas para os varejistas.

Criadora da primeira escola de varejo de moda do Brasil, Alzira abordou a mudança na relação entre marcas, varejistas e consumidores impulsionada pelos novos conceitos da moda virtual. “Estamos vivendo o retrocesso do metaverso, que nos trouxe ansiedade e angústia”, disse a empresária. “O importante é garimpar os dados do seu cliente, usar de formar adequada e fazer o dever de casa. O lojista deve se atentar ao que é tendência para seu público e não ao que está na moda”, continuou.

A consultora seguiu dando dicas valiosas aos varejistas de todo País que lotaram o Mega Polo para a abertura da semana de moda. “Olhe o histórico de vendas, construa relatórios do que vendeu mais, com o tipo e o perfil de quem comprou”, recomendou Alzira. “Olhe para o produto de liquidação de sua loja sem desprezo, mas se pergunte por que as peças encalharam e cuide da próxima compra. Comprar errado faz parte, mas comprar certo é o sucesso do negócio”, concluiu.

