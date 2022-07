Termina na quinta-feira (7), às 15 horas, o prazo para inscrições no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2022, que devem ser feitas pela internet. O pagamento da taxa, de R$ 91, também precisa ser realizado até o fim do expediente bancário do dia 7. Na região de Campinas são ofertadas 2.560 vagas para os cursos de graduação tecnológica gratuitos. As provas do Vestibular serão aplicadas em 17 de julho, de forma presencial.

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Americana (460), Araras (80), Bragança Paulista (220), Campinas (240), Indaiatuba (300), Itapira (120), Itatiba (120), Jundiaí (340), Mococa (180), Mogi Mirim (220), Piracicaba (160) e Sumaré (120). São mais de 20 opções de cursos para as cidades da região, entre eles, dois inéditos: Defesa Cibernética – 40 vagas no período noturno, na Fatec Jundiaí; e Design de Moda – 40 vagas no período da manhã, na Fatec Americana.

Para concorrer a uma vaga no processo seletivo do segundo semestre de 2022, é preciso ter concluído o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula.

Inscrições

O interessado em disputar uma das vagas deve preencher a ficha de inscrição, disponível no site vestibularfatec.com.br, e o questionário socioeconômico. É preciso também efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 91 em dinheiro, em uma agência bancária, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta disponível no site do Vestibular. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições, dia 7 de julho.

Ao realizar o preenchimento da inscrição, é preciso escolher um curso em primeira opção e, caso haja interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão descritas no Manual do Candidato, disponível no site do processo seletivo.

Caso o candidato não tenha acesso a computador e internet, poderá fazer sua inscrição nas Fatecs, agendando previamente a data e horário.

O cronograma completo do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.

