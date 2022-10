Seis itens estão pautados para a Ordem do Dia da 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré. A reunião acontece na tarde desta terça-feira (4), com transmissão ao vivo pelo YouTube (youtube.com/c/camarasumare), a partir das 15h.

A Ordem do Dia começa com a discussão e votação do Projeto de Lei nº 264/2022, de autoria do vereador Alan Leal (Patriota), que autoriza a instituição de parcerias para qualificação profissional dos cidadãos considerando as demandas locais dos bairros de Sumaré. O projeto retorna de vista pedida pelo vereador André da Farmácia (PSC).

Logo após, os vereadores votam o substitutivo nº 1 ao PL nº 172/2022, de autoria do Vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), que dispõe sobre o combate ao racismo no município de Sumaré. O substitutivo recebeu uma emenda, que também será votada. A emenda nº 1 tem autoria conjunta dos vereadores Hélio Silva (Cidadania), Andre da Farmácia, Joel Cardoso (PSD) e Lucas Agostinho (União Brasil).

Em seguida, será a vez do PL nº 186/2022, de autoria do vereador Andre da Farmácia, que dispõe sobre a criação do Programa “Parceria que Qualifica – Inclusão Tecnológica”. Antes da votação do projeto, será votada uma emenda proposta pelos vereadores Hélio Silva, Joel Cardoso e pelo próprio autor do PL.

Por fim, os parlamentares votam o PL nº 224/2022, de autoria do vereador Helio Silva, que assegura prioridade de vaga em unidade da rede municipal de ensino mais próxima de sua residência à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência física ou pessoas idosas.