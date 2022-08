Os vereadores barbarenses devem apreciar dois projetos de lei e 10 moções, amanhã (09 de agosto), durante a 28ª Reunião Ordinária, a ser realizada a partir das 14 horas, no Plenário Dr. Tancredo Neves, da Câmara Municipal. Inicialmente, deve ser apreciado o Projeto de Lei nº 97/2022, de autoria do vereador Bachin Jr. (MDB), que inclui o Dia de Santa Bárbara, padroeira da cidade, no Calendário Oficial de Eventos do Município. De acordo com a propositura, a inclusão dessa data, celebrada anualmente no dia 4 de dezembro, tem por objetivo facilitar o acesso a informações históricas e culturais sobre a origem da cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

Na sequência, a Ordem do Dia traz o Projeto de Lei nº 141/2022, assinado pela vereadora Kátia Ferrari do SOS Animais (PV), que altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 4.081/2019, mudando do segundo para o terceiro domingo de agosto a comemoração do “Dia da Saúde Animal”, com a realização de passeio de cães, no Calendário Oficial de Eventos do Município. Na Exposição de Motivos, a parlamentar explica que o segundo domingo de agosto é Dia dos Pais e muitas famílias agendam outras atividades.

A Ordem do Dia desta reunião traz, ainda, as moções nº 355 a 362, 365 e 381/2022.

A sessão camarária é aberta ao público e também pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).