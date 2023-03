Cinco projetos de lei serão discutidos e votados pelos vereadores de Sumaré

na sessão ordinária desta terça-feira (7). A sessão acontece no plenário da Câmara Municipal, a partir das 15h, com transmissão em tempo real pelo YouTube (youtube.com/camarasumare).

A reunião começa com a votação do Projeto de Lei nº 9/2021, de autoria do vereador Willian Souza (PT), que dispõe sobre o Programa Arte Amadora em Sumaré. Em seguida, será votado o PL nº 145/2021, proposto pelo vereador Alan Leal (Patriota), que dispõe sobre adoção de ponto de ônibus por empresas privadas. O projeto recebeu uma emenda substitutiva do próprio autor e que também será votada.

Logo depois, os parlamentares votam o PL nº 286/2021, de autoria do vereador Gilson Caverna (PSB), que cria o programa municipal de conscientização e conservação de água visando ao reuso de água de chuva para a utilização não potável em prédios, condomínios, clubes e conjuntos habitacionais. Antes da apreciação do projeto, será votada uma emenda modificativa apresentada pelo próprio autor.

Também será votado o PL nº 291/2022, de autoria do vereador Ney do Gás (Cidadania), que dispõe sobre a afixação de cartazes informando os números de telefone, os sites e os endereços de conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino regular públicos e privados do município de Sumaré. A propositura recebeu duas emendas modificativas do próprio vereador autor.

Por fim, será apreciado o PL nº 16/2023, apresentado pelo vereador Andre da Farmácia (PSC), que institui no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Sumaré o Dia do Digital Influencer.

