Os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB), Silvio Dourado (PL), Thiago Brochi (sem partido) e Vagner Malheiros (PSDB) protocolaram um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre o cumprimento do contrato com a Estapar, empresa responsável pelo sistema de estacionamento rotativo pago (Área Azul) do município.

Os parlamentares se reuniram após receberem diversas reclamações de usuários do sistema sobre problemas nos totens de autoatendimento e dificuldades enfrentadas para registro e pagamento da utilização das vagas de estacionamento.

“Os motoristas continuam reclamando que estão tendo muitas dificuldades em efetuar o pagamento do estacionamento rotativo, devido ao grande número de totens danificados ou fora de funcionamento. Apesar disso, o veículo da empresa continua circulando pelas ruas e, possivelmente, aplicando as multas antes do usuário conseguir efetuar o pagamento, tendo em vista a necessidade de o cidadão encontrar um totem que esteja funcionando”, apontam.

Os parlamentares destacam que o contrato com a empresa pode ser suspenso caso as cláusulas não estejam sendo cumpridas e perguntam se a prefeitura tem fiscalizado os totens para confirmar o funcionamento. Questionam, ainda, se a falta de manutenção nos totens pode ocasionar a rescisão ou a suspensão do contrato.

No requerimento, os vereadores pedem ainda relatório detalhado sobre multas aplicadas por falta de pagamento da Area Azul nos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 e perguntam se as multas estão sendo aplicadas pelos agentes municipais de trânsito.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.