O presidente da Câmara barbarense, vereador Joel do Gás (PV), acompanhou, na última semana, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, em reunião com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Edson Caram, para tratar da reabertura do viaduto da Rodovia SP-306, sobre a SP-304, próximo ao Rodoterminal Metropolitano.

Joel e Felipe foram até São Paulo, depois de serem informados que o processo licitatório não havia obtido êxito, ou seja, não houve empresa interessada. No encontro, o superintendente se prontificou a realizar uma contratação emergencial, o que já está em andamento. De acordo com Caram, nos próximos dias a empresa deve ser definida e, então, a obra iniciada.

VEREADORES. A reabertura do local está sendo cobrada pelos vereadores, que se manifestaram na Câmara Municipal nesta terça-feira. Apesar da cobrança, os vereadores não citam que o processo licitatório não foi bem sucedido, o que acabou atrasando o conserto do local.