Vereadores vão passar o pires com vice governador

Um grupo de vereadores de Santa Bárbara d’Oeste visitou, nesta quinta-feira (2), o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, na Capital paulista. Durante a visita, os parlamentares se reuniram com o vice-governador Felicio Ramuth (PSD) e com o secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), apresentando uma lista de reivindicações para o Município.

Dentre os principais pedidos, apenas na área de saúde, está o de implantação de uma UTI Neonatal no Hospital Santa Bárbara, além de mais celeridade na realização de cirurgias eletivas e a destinação imediata de medicamentos de alto custo para os pacientes do Município. Os parlamentares também pedem a construção de novas moradias populares, a revitalização de diferentes áreas públicas e a instalação de uma unidade do restaurante do programa Bom Prato, com refeições a baixo custo para cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

LEIA TAMBÉM: Vereadores de Santa Bárbara batem boca por vigias sem salário

Além do presidente da Câmara barbarense, Paulo Monaro (MDB), estiveram na sede do governo paulista os vereadores Arnaldo Alves (PSD), Carlão Motorista (Republicanos), Carlos Fontes (União Brasil), Celso Ávila (PV), Eliel Miranda (PSD), Felipe Corá (Patriota), Isac Sorrillo (Republicanos), Jesus (Avante), Nilson Araújo Radialista (PSD) e Reinaldo Casimiro (Podemos).

JOI acompanha engenheiros do DER e sec de obras em visita à rodovia SP-135

A pedido do vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), engenheiros do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e o secretário municipal de Obras, Hamilton Cavichiolli, visitaram esta quinta-feira (2), um trecho às margens da SP-135, próximo à Igreja Católica do Caiubi. Há anos o vereador cobra medidas para o local, onde frequentemente há registro de grandes enxurradas em períodos de chuva, provocando transtornos e prejuízos a donos de chácaras no entorno.

“O DER se comprometeu a promover novas obras nesse trecho, dessa vez implantando manilhas de 80 centímetros na latera da SP-135, a partir do quilômetro 5,5, com o intuito de facilitar o escoamento das águas das chuvas e evitar alagamentos no trecho próximo à Paróquia São Sebastião”, afirmou Joi. Já o secretário municipal de Obras deve estudar medidas para evitar as erosões causadas pelas águas pluviais em trecho de terra pertencente ao município, o qual serve de acesso ao bairro de chácaras Recreio Paraíso. Também em períodos chuvosos, o local fica intransitável e os moradores da região, dependendo do veiculo que possuem, chegam a ficar ilhados.

Vereadores questionam pousadas em Barretos

Os vereadores Nilson Araújo Radialista (PSD), Felipe Corá (Patriota) e Jesus (Avante), integrantes da Comissão Permanente de Política Social, protocolaram, hoje (2), requerimento de informações à Administração Municipal a respeito dos contratos com pousadas para atender munícipes em tratamentos de câncer em Barretos. No pedido de informações, eles citam o caso de uma hospedagem que deixou de receber os valores relativos aos meses de setembro e outubro do ano passado e perguntam o motivo dessa dívida ainda não ter sido quitada pela Prefeitura.

Ainda no requerimento, os vereadores questionam se o contrato com essa pousada ainda está em vigor e pedem cópia do documento. Eles também pedem informações sobre qual é ou quais são as pousadas em parceria com o Município neste momento e solicitam cópia desse novo contrato. Além disso, os parlamentares perguntam quantos munícipes barbarenses foram atendidos em pousadas contratadas pela Prefeitura desde 2021.

Por fim, os membros da Comissão Permanente de Política Social questionam como é o transporte fornecido para os pacientes barbarenses atendidos em Barretos ou em outras cidades, com horário de saída e de chegada ao destino, assim como horário de embarque para retorno a Santa Bárbara d’Oeste.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento