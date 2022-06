Um grupo de vereadores barbarenses participou, nesta sexta-feira (3), de reunião do Parlamento Metropolitano, na Câmara Municipal de Morungaba. Durante o encontro, os parlamentares de Santa Bárbara d’Oeste apresentaram diferentes reivindicações para o Município, as quais obtiveram apoio das demais Câmaras da região e devem ser encaminhadas ao governador Rodrigo Garcia.

“Nós vereadores, em conjunto com parlamentares de outras cidades, apresentamos diferentes reivindicações, como a instalação de defensas metálicas na SP-304, principalmente nos trechos de acesso a Nova Odessa e Piracicaba”, afirmou Carlos Fontes (União Brasil). Outros pedidos relacionados diretamente a Santa Bárbara d’Oeste referem-se à construção de UTI Neonatal no Município, assim como a realização de mutirão para diferentes cirurgias eletivas, com o intuito de acabar com as filas de espera. “Vamos fazer um levantamento dos pacientes que aguardam por diferentes procedimentos e encaminhá-lo à Secretaria de Saúde do Estado”, explicou.

Além de Carlos Fontes, a reunião desta manhã contou com a presença dos vereadores Celso Ávila (PV), Jesus (Avante), Júlio Cesar Kifú (PL) e Paulo Monaro (MDB). O vereador Carlão Motorista (Republicanos) também esteve no encontro, representando o presidente da Câmara, Joel do Gás (PV), por isso obteve assento na Mesa Diretora da reunião. O Parlamento da RMC (Região Metropolitana de Campinas) é composto por representantes do Poder Legislativo de 20 cidades da região, os quais se reúnem mensalmente para debater problemas de interesse comum da região e aprensentar diferentes demandas ao governo estadual.