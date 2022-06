O presidente da Câmara barbarense, Joel do Gás (PV), e o vereador Júlio Cesar Kifú (PL) visitaram trecho da avenida da Amizade, na companhia do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, e de moradores e comerciantes da Zona Leste. Os parlamentares foram pessoalmente até o local para verificar a real necessidade da área e solicitaram a presença do vice-prefeito, como representante do Poder Executivo.

Para o referido trecho, moradores e comerciantes solicitam melhorias relacionadas ao trânsito, visando a garantir maior segurança a todos. Essas reivindicações já haviam sido intermediadas pelos vereadores e encaminhadas às secretarias responsáveis via proposituras.

Segundo Kifú, a visita do vice-prefeito ao trecho deve fortalecer o pedido da população. “Este é um ponto que faz divisa entre os municípios de Santa Barbara d’Oeste e Americana e o que estiver ao nosso alcance e for do município barbarense, será levado ao conhecimento geral da Administração Municipal. Vamos nos empenhar para que esses pedidos sejam executados”, disse Kifú.