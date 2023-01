Vereadores “fogem” de votar contra atos violentos em Brasília

Os vereadores de Americana Marcos Caetano (PL), Vagner Malheiros (PSDB), Silvio Dourado (PL) e Marschelo Meche (PL) se abstiveram de votar uma moção de repúdio ao atos ocorridos no último 8 de janeiro,m em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes em um ato antidemocrático.

Três, dos quatro vereadores que decidiram por não votar a matéria, são apoiadores de Bolsonaro. São eles Marcos Caetano, Silvio Dourado e Marschelo Meche.

Apenas o vereador Malheiros usou a palavra para justificar sua abstenção. O parlamentar disse que não vai se deixa envolver nas polêmicas Lula x Bolsonaro e que o foco é a cidade de Americana. Os outros três se abstiveram sem qualquer explicação.

Segundo o regimento interno da Câmara de Americana, os vereadores podem se abster nos casos em que possuem interesse pessoal na matéria votada, o que não é o caso.

A moção de repúdio, assinada pela vereadora Professora Juliana (PT) trata exclusivamente do vandalismo praticado. Veja o texto do documento na íntegra:

“Nosso mandato vem de maneira veemente repudiar atos antidemocráticos cometidos

no dia 08 de janeiro de 2023, aos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e

Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Os atos de vandalismo são inaceitáveis,

inconstitucionais e ferem o Regime Democrático de Direito, pois atentaram contra a Ordem e

o Patrimônio Público pertencentes ao povo brasileiro.

Entendemos que toda manifestação expressada pela sociedade, de maneira pacífica

e respeitando os princípios constitucionais do nosso país é bem-vinda. Porém, não podemos

aceitar nenhum tipo de violência. O Estado Democrático de Direito e a liberdade precisam ser

respeitados e preservados, em harmonia com a Constituição Federal.

Os ataques foram amplamente condenados por outros países e organizações

internacionais. No Brasil, as instituições deram início a processos criminais contra os supostos

responsáveis.

Desta maneira, me uno a todas e todos que são defensores das liberdades e das

instituições democráticas, ao Estado de direito e a postura republicana para manifestações e

respeito a respeito à Constituição Federal de 1988″.

