Os 24 vereadores estudantes (titulares e suplentes) eleitos pelas 12 escolas municipais de Nova Odessa estiveram hoje (20/09) na Câmara para conhecer a estrutura física do Legislativo e o funcionamento da Casa de Leis.

A recepção, organizada pela Mesa Diretora da Câmara, com apoio da Secretaria de Educação, tem como objetivo dar início à ambientação dos vereadores estudantes e fornecer informações iniciais sobre as atividades, que têm início oficialmente na próxima sexta-feira, dia 23, com a sessão de posse.

O presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, e os vereadores Levi Tosta e Paulo Bichof deram boas vindas aos estudantes, que estavam acompanhados dos diretores ou coordenadores pedagógicos das unidades. O secretário adjunto de Educação, Assis das Neves Grilo, também acompanhou a apresentação.

Levi é autor do requerimento à Mesa Diretora que deu início aos trabalhos dessa edição do projeto vereador estudante deste ano. “Esse trabalho, desenvolvido nas escolas, ajuda a conscientizar as crianças sobre a importância do voto, da escolha correta de seus representantes e isso é muito importante para a nossa democracia”, afirmou Levi.

O Projeto Vereador Estudante leva ao Legislativo os representantes da comunidade escolar.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, a “campanha” dos “candidatos”, seguida da “eleição”, aconteceu no período entre os dias 25 de julho e 26 de agosto.

O Programa Vereador Estudante é voltado para os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental regularmente matriculados e tem como objetivo despertar o senso crítico dos jovens alunos, destacando seus direitos e deveres. Os representantes de cada escola são eleitos para trabalhar em favor da comunidade escolar, a exemplo do que ocorre com os vereadores que atuam no Legislativo. Os participantes podem apresentar indicações relativas a todos os segmentos sociais.