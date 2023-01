Vereadores querem 'esponja' contra enchentes em SB

O Projeto de Lei nº 23/2023, assinado por 10 vereadores



torna obrigatória a adoção de mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para fins de controle de enchentes e alagamentos, aplicando no Município o conceito de “Cidade Esponja”. Os autores da proposta são os vereadores Eliel Miranda (PSD); Paulo Monaro (MDB), presidente da Casa de Leis; Arnaldo Alves (PSD); Nilson Araújo Radialista (PSD); Felipe Corá (Patriota); Isac Sorrillo (Republicanos); Antonio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (Republicanos); Celso Ávila (PV); Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Avante); Reinaldo Casimiro (Podemos).

“Cidade Esponja” é um modelo de gestão de inundações e fortalecimento de infraestrutura ecológica e de sistemas de drenagem que busca absorver, capturar, armazenar, limpar e reutilizar a água da chuva como mecanismo sustentável de redução de enchentes e alagamentos. A implementação desse conceito envolve a instalação de pavimentos permeáveis, que possibilitam a penetração e o armazenamento da água da chuva; de teto-verde, vegetação sobre uma estrutura construída; de jardins de chuva, plantados com vegetação adaptada a resistir ao encharcamento e projetados para absorver o escoamento da água da chuva; de valas de infiltração, depressões lineares em terreno permeável preenchidas com material poroso; e de bueiros ecológicos, equipados com cesto coletor.

Na Exposição de Motivos do projeto, os autores ressaltam que a implantação do conceito de “Cidade Esponja” é um planejamento de longo prazo, mas que resulta em muitos benefícios: “Além de diminuir o risco de enchentes e alagamentos, trabalha-se a qualidade da água, tornando-a mais limpa e possibilitando o seu reuso. Além disso, outros importantes pontos podem ser citados, como a melhoria do microclima e a valorização do solo urbano, já que os aumentos de zonas verdes combatem diretamente as ilhas de calor, aumentam a biodiversidade, trazem lazer para a população e, dependendo da quantidade, ajudam na qualidade da água subterrânea”.

Por indicação do presidente da Câmara barbarense, o vereador Paulo Monaro (MDB), a professora Elisangela Teixeira Lopes da Silva será homenageada com o prêmio Mulheres Destaques do Ano. A honraria, instituída pelo Decreto-legislativo nº 02/2017, de autoria do próprio Paulo Monaro, contempla mulheres cujas histórias de vida se destacam na comunidade, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o parlamentar apresenta breve biografia da homenageada.

Elisangela nasceu em 15 de abril de 1980, em Santa Bárbara d’Oeste. É casada com Márcio José da Silva e mãe de Tiago. Passou a infância e a adolescência no Jardim Esmeralda, tendo atuado como membro da Associação de Moradores do bairro (AMJE). Também foi professora da Casa Alternativa, projeto desenvolvido pela entidade com o intuito de suprir a demanda por vagas em creche naquela região da cidade. Atualmente ela mora no Vila Rica, onde participa da comunidade Santo Expedito, trabalhando ativamente na pastoral da liturgia e auxiliando nas atividades de evangelização junto à comunidade.

